Terzo volo di Ingenuity su Marte il 25 aprile | ecco la prima foto a colori!HDblog it

(Di sabato 24 aprile 2021) Tutto è pronto per ildi, programmato per domani 25. E arriva anche laa colori!Read More L'articolo proviene da HelpMeTech.

Ultime Notizie dalla rete : Terzo volo

Anche il secondo volo di Ingenuity è stato un successo, ma proprio poche ore fa la NASA ha deciso di farci un regalo confermando non sono il terzo volo, ma pubblicando la prima foto a colori scattata dalla cam principale dell'elicottero. Era la prima volta in cui la NASA provava ad utilizzare anche la cam a bordo, poiché nel primo test si ...