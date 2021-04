Terribile tragedia nella scuola italiana: incastrato nel pozzetto (Di sabato 24 aprile 2021) Bloccato a testa in giù per delle ore, col busto incastrato nel pozzetto interrato della caldaia che stava riparando. Maurizio Massa, artigiano 50enne di Grizzana Morandi e titolare di un'azienda specializzata nella riparazione di caldaie, è morto dopo ore di stenti. A ritrovarlo è stato il fratello, che ha subito allertato le forze dell'ordine nella speranza di salvarlo. L'uomo era impegnato nella riparazione di una caldaia in una scuola materna di Camugnano, nel Bolognese. Stava ispezionando una botte di gasolio interrata quando è scivolato in avanti col busto e, nel tentativo di raggiungere una manopola, è caduto nel pozzetto. Non è più riuscito a rimettersi in piedi fino al decesso. A dare l'allarme, non vedendolo rientrare dal lavoro, sono stati i ... Leggi su howtodofor (Di sabato 24 aprile 2021) Bloccato a testa in giù per delle ore, col bustonelinterrato della caldaia che stava riparando. Maurizio Massa, artigiano 50enne di Grizzana Morandi e titolare di un'azienda specializzatariparazione di caldaie, è morto dopo ore di stenti. A ritrovarlo è stato il fratello, che ha subito allertato le forze dell'ordinesperanza di salvarlo. L'uomo era impegnatoriparazione di una caldaia in unamaterna di Camugnano, nel Bolognese. Stava ispezionando una botte di gasolio interrata quando è scivolato in avanti col busto e, nel tentativo di raggiungere una manopola, è caduto nel. Non è più riuscito a rimettersi in piedi fino al decesso. A dare l'allarme, non vedendolo rientrare dal lavoro, sono stati i ...

