Terapia su misura, ecco la strada per battere i tumori del sangue (Di sabato 24 aprile 2021) La ricerca scientifica nel campo delle malattie tumorali del sangue avanza a grandi passi: trattamenti senza chemioTerapia, terapie mirate, farmaci orali e combinazioni di farmaci sempre più efficaci, meglio tollerati e che assicurano maggiore sopravvivenza. lo confermano gli esperti che prenderanno parte al congresso Leukemia 2021, dedicato a queste patologie. Cure sempre più efficaci Tra le più recenti novità di questi ultimi due-tre anni sotto la lente di ingrandimento degli esperti ci sono i farmaci mirati alle mutazioni maligne della leucemia mieloide acuta, con l’Italia in prima linea, anche grazie all’azione di AIL (Associazione Italiana Leucemie, Linfomi e Mielomi). “AIL, oltre a occuparsi di assistenza e servizi per i pazienti affetti da tumori del sangue, sostiene da sempre la ricerca scientifica grazie alla ... Leggi su dilei (Di sabato 24 aprile 2021) La ricerca scientifica nel campo delle malattie tumorali delavanza a grandi passi: trattamenti senza chemio, terapie mirate, farmaci orali e combinazioni di farmaci sempre più efficaci, meglio tollerati e che assicurano maggiore sopravvivenza. lo confermano gli esperti che prenderanno parte al congresso Leukemia 2021, dedicato a queste patologie. Cure sempre più efficaci Tra le più recenti novità di questi ultimi due-tre anni sotto la lente di ingrandimento degli esperti ci sono i farmaci mirati alle mutazioni maligne della leucemia mieloide acuta, con l’Italia in prima linea, anche grazie all’azione di AIL (Associazione Italiana Leucemie, Linfomi e Mielomi). “AIL, oltre a occuparsi di assistenza e servizi per i pazienti affetti dadel, sostiene da sempre la ricerca scientifica grazie alla ...

