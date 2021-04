Tennis, Rafael Nadal su Benoit Paire: “E’ una persona eccellente, ma capisco la FFT che l’ha escluso dalle Olimpiadi di Tokyo” (Di sabato 24 aprile 2021) Una notizia che ha stupito fino a un certo punto quella pubblicata ieri e riguardante il mondo del Tennis: la Federazione francese ha, infatti, annunciato che Benoit Paire non potrà rappresentare la squadra transalpina alle Olimpiadi di Tokyo. La decisione da parte della FederTennis d’Oltralpe è stata motivata dal comportamento ritenuto inappropriato di Paire. L’attuale n.35 del ranking ATP negli ultimi match infatti non ha brillato per condotta in campo, distinguendosi più per i gesti fuori luogo che per quelli con la racchetta in mano. Del resto, se si va a vedere il percorso agonistico di questo 2021 si constata una sola vittoria e ben dieci sconfitte. A dire la sua sul tema è stato anche lo spagnolo Rafael Nadal che, nel corso ... Leggi su oasport (Di sabato 24 aprile 2021) Una notizia che ha stupito fino a un certo punto quella pubblicata ieri e riguardante il mondo del: la Federazione francese ha, infatti, annunciato chenon potrà rappresentare la squadra transalpina alledi. La decisione da parte della Federd’Oltralpe è stata motivata dal comportamento ritenuto inappropriato di. L’attuale n.35 del ranking ATP negli ultimi match infatti non ha brillato per condotta in campo, distinguendosi più per i gesti fuori luogo che per quelli con la racchetta in mano. Del resto, se si va a vedere il percorso agonistico di questo 2021 si constata una sola vittoria e ben dieci sconfitte. A dire la sua sul tema è stato anche lo spagnoloche, nel corso ...

