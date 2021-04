Tennis | Jannik Sinner | “Tra me e Tsitsipas l’esperienza ha fatto la differenza Migliorare il servizio? Domattina mi alleno coi cesti”

Leggi su oasport

(Di sabato 24 aprile 2021)si è dovuto arrendere quest’oggi alla forza e alla classe del n.5 del mondo Stefanos, nel match valido per le semifinali dell’ATP 500 di Barcellona (Spagna). L’altoatesino è stato sconfitto dall’ellenico con il punteggio di 6-3 6-3, non supportato da una percentuale di prime diadeguate e soprattutto non sfruttando a dovere le chance break avute, cosa che invece ha saputo fare il suo più qualificato avversario. Ricordiamo, infatti, cheè ilta che ha ottenuto più vittorie in questo 2021, con il russo Andrey Rublev, e conquistato recentemente il titolo del Masters1000 di Montecarlo. “Nè io ne lui abbiamo espresso il nostro gioco migliore. Stasera io e il team torniamo a casa in macchina. Domani sarò già in campo ad allenarmi. Mi voglio ...