Tenebre e ossa | tutto quello che c’è da sapere sulla serie TV

Su Netflix, da venerdì 23 aprile, c'è Tenebre e ossa: dalla trama al cast, ecco cosa c'è da sapere sulla serie TV fantasy. Gli amanti della letteratura fantasy probabilmente conoscono la saga Grishaverse della scrittrice americana Leigh Bardugo. Come spesso accade, anche questa saga letteraria è diventata una serie TV: Tenebre e ossa. Il titolo della serie deriva dal primo romanzo della serie, intitolato proprio Shadow and Bone. In realtà lo show, che è targato Netflix, non riprenderà fedelmente la storia del primo ma mescolerà le storie e i personaggi delle diverse opere. Un approccio innovativo che è stato però accorto con entusiasmo dalla stessa Leigh Bardugo.

