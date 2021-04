Tempesta d'amore, anticipazioni dal 25 aprile al 1°maggio: un nuovo arrivo al Fürstenhof (Di sabato 24 aprile 2021) Nuovi amori e lotte di potere saranno il fulcro della nuova settimana di programmazione di Tempesta d'amore, come rivelano le anticipazioni dal 25 aprile al 1°maggio. Innanzitutto, Selina e Christoph parteciperanno ad un ballo di beneficenza e questa occasione li avvicinerà, ma Ariane manderà all'aria la serata. Nel frattempo, Franzi comunicherà a Steffen di voler acquistare la sua parte della Spatzl, ma lui rifiuterà e l'intervento di Tim peggiorerà le cose. In seguito, Lucy, sorpresa nella stanza di Joell, proverà a svignarsela con una scusa, ma lo scrittore ne approfitterà per chiederle un favore. Dal canto suo, Christoph confesserà a Selina tutti i particolare del suo accordo con Ariane, ma lei pretenderà di vedere le prove, mentre Robert, dopo la dichiarazione d'amore di ... Leggi su ultimora.news (Di sabato 24 aprile 2021) Nuovi amori e lotte di potere saranno il fulcro della nuova settimana di programmazione did', come rivelano ledal 25al. Innanzitutto, Selina e Christoph parteciperanno ad un ballo di beneficenza e questa occasione li avvicinerà, ma Ariane manderà all'aria la serata. Nel frattempo, Franzi comunicherà a Steffen di voler acquistare la sua parte della Spatzl, ma lui rifiuterà e l'intervento di Tim peggiorerà le cose. In seguito, Lucy, sorpresa nella stanza di Joell, proverà a svignarsela con una scusa, ma lo scrittore ne approfitterà per chiederle un favore. Dal canto suo, Christoph confesserà a Selina tutti i particolare del suo accordo con Ariane, ma lei pretenderà di vedere le prove, mentre Robert, dopo la dichiarazione d'di ...

Advertising

Teresa01734956 : Sono qui, nel campo sterminato della felicità e cammino in punta di piedi per non calpestare i fiori dell'amore. So… - amat7374 : RT @teampier2: In amore ci sono i sacrifici... chi ha un lavoro e chi invece ha un figlio , l’amore vero non finisce mai... chi supera gli… - teampier2 : In amore ci sono i sacrifici... chi ha un lavoro e chi invece ha un figlio , l’amore vero non finisce mai... chi su… - DreamMarika : RT @MaryErienne1983: Il balen del suo sorriso d'una stella vince il raggio! Il fulgor del suo bel viso novo infonde in me coraggio! Ah! l'a… - MaryErienne1983 : Il balen del suo sorriso d'una stella vince il raggio! Il fulgor del suo bel viso novo infonde in me coraggio! Ah!… -