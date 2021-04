Tara Gabrieletto, il nuovo lavoro dopo l’addio a Cristian Galella: cosa fa adesso (Di sabato 24 aprile 2021) A Uomini e Donne tutti ricordano Cristian Galella e Tara Gabrieletto. Sono passati anni ma i due sono entrati di diritto nelle coppie storiche del programma di Maria De Filippi. Ex coppie, ormai: la loro relazione è terminata alla vigilia del quarto anno di matrimonio ma recentemente i due sono tornati al centro del gossip. Qualche mese fa Cristian e Tara sembravano essersi riavvicinati: dopo un periodo trascorso nella sua Vicenza, l’ex corteggiatrice era tornata a Roma nella casa in cui aveva convissuto per anni con l’ex marito e quello è stato il primo segnale che ha fatto gridare al riavvicinamento a cui è ne è seguito un altro altrettanto importante. In una story su Instagram Tara si è mostrata con diversi anelli al dito, tra cui un solitario ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 24 aprile 2021) A Uomini e Donne tutti ricordano. Sono passati anni ma i due sono entrati di diritto nelle coppie storiche del programma di Maria De Filippi. Ex coppie, ormai: la loro relazione è terminata alla vigilia del quarto anno di matrimonio ma recentemente i due sono tornati al centro del gossip. Qualche mese fasembravano essersi riavvicinati:un periodo trascorso nella sua Vicenza, l’ex corteggiatrice era tornata a Roma nella casa in cui aveva convissuto per anni con l’ex marito e quello è stato il primo segnale che ha fatto gridare al riavvicinamento a cui è ne è seguito un altro altrettanto importante. In una story su Instagramsi è mostrata con diversi anelli al dito, tra cui un solitario ...

Advertising

tweetnewsit : Tara Gabrieletto e Cristian Gallella: nessun ritorno di fiamma - infoitcultura : Tara Gabrieletto smentisce un ritorno di fiamma con l’ex marito Cristian Gallella - ilbassanese : 'Non parli mai di Cristian'. E Tara sbotta con i fan - ElisaDiGiacomo : Tara Gabrieletto, ex U&D, su Instagram: 'Della mia vita privata non parlo' - GiuseppeporroIt : Uomini e Donne: Tara Gabrieletto rivela in che rapporti si trova con Cristian Galella e perchè vive nella casa dove… -