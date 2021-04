Tappa del Giro d’Italia a Guardia Sanframondi, Panza: “È un’occasione d’oro, diamoci da fare” (Di sabato 24 aprile 2021) Tempo di lettura: 8 minutiGuardia Sanframondi (Bn) – È un’idea generalizzata in molti cittadini che la Tappa del Giro d’Italia con arrivo a Guardia Sanframondi il prossimo 15 maggio stia passando sotto silenzio, quasi come se il Comune stesso poco avesse gradito questo evento sportivo e la enorme esposizione mediatica, e stesse solo aspettando che “adda passa’ a nuttata”. Contrariamente a quanto avviene, invece, nelle altre parti d’Italia coinvolte, ove l’attivismo degli amministratori organizza eventi collaterali al Giro e di durata annuale, onde conservare al massimo la notorietà del territorio e delle sue potenzialità. La promozione della Valle del Vino beneventano e dei nostri vigneti a livello internazionale: questa è stata, sin ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 24 aprile 2021) Tempo di lettura: 8 minuti(Bn) – È un’idea generalizzata in molti cittadini che ladelcon arrivo ail prossimo 15 maggio stia passando sotto silenzio, quasi come se il Comune stesso poco avesse gradito questo evento sportivo e la enorme esposizione mediatica, e stesse solo aspettando che “adda passa’ a nuttata”. Contrariamente a quanto avviene, invece, nelle altre particoinvolte, ove l’attivismo degli amministratori organizza eventi collaterali ale di durata annuale, onde conservare al massimo la notorietà del territorio e delle sue potenzialità. La promozione della Valle del Vino beneventano e dei nostri vigneti a livello internazionale: questa è stata, sin ...

