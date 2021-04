Surbo | giovane militare ucciso dalla leucemia | il ricordo degli amici

(Di sabato 24 aprile 2021) Vincenzo Quarta,25enne originario di, è morto per unafulminante: glicostruiscono un parco giochi in suo onore. Lecce, 25enne morto per: glicostruiscono un parco giochi in suo onore su Notizie.it.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Surbo giovane

LeccePrima

(Lecce) - Un anno fa, in pieno lockdown, Vincenzo Quarta,surbino di 25 anni morì a causa di una leucemia fulminante. Vincenzo, militare della Caserma "Ciro Scianna" di Palermo era da ...Infine, a, i carabinieri della locale stazione hanno arrestato in flagranza di reato unpusher, M. E., di 31 anni, trovato in possesso di poco più di 5 grammi di droga " tra cocaina e ...Vincenzo Quarta, militare 25enne originario di Surbo, è morto per una leucemia fulminante: gli amici costruiscono un parco giochi in suo onore.Grazie all’ultima raccolta fondi, amici e famigliari hanno donato un parco giochi all’oratorio in costruzione della Parrocchia Santa Maria del Popolo di Surbo ...