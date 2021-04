Superlega, Wenger: “Dall’esterno vogliono distruggere Premier League, ora ci provano club inglesi” (Di sabato 24 aprile 2021) “È un progetto nato già morto. Ero convinto fin dall’inizio che non avrebbe funzionato. La cosa più sorprendente è stata il comportamento dei club inglesi. In Europa tutti sognano di distruggere la Premier League, ora provano a farlo da soli“. Così Arsene Wenger, storico ex allenatore dell’Arsenal e attuale direttore dello sviluppo globale della FIFA, ha commentato al The Telegraph il progetto della Superlega. “Non riesco a capire la razionalità che ci sia dietro”, ha proseguito, “l’Inghilterra ha votato per la Brexit e ora vuole una Superlega. Gli inglesi hanno il campionato più forte, la Superlega distruggerebbe al 100% la Premier”. Wenger ha ... Leggi su sportface (Di sabato 24 aprile 2021) “È un progetto nato già morto. Ero convinto fin dall’inizio che non avrebbe funzionato. La cosa più sorprendente è stata il comportamento dei. In Europa tutti sognano dila, oraa farlo da soli“. Così Arsene, storico ex allenatore dell’Arsenal e attuale direttore dello sviluppo globale della FIFA, ha commentato al The Telegraph il progetto della. “Non riesco a capire la razionalità che ci sia dietro”, ha proseguito, “l’Inghilterra ha votato per la Brexit e ora vuole una. Glihanno il campionato più forte, labbe al 100% la”.ha ...

