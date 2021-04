Superlega, protesta dei tifosi del Manchester United davanti a Old Trafford (VIDEO) (Di sabato 24 aprile 2021) Continua a serpeggiare delusione tra i tifosi dei top club europei dopo il progetto Superlega, nato e abortito nello spazio di 48 ore non senza strascichi nell’opinione pubblica. Gli ultimi a protestare sono stati i fan del Manchester United, che si sono radunati davanti a Old Trafford con cori e fumogeni per protestare contro la proprietà per l’iniziale adesione alla competizione. In particolare i fan dei Red Devils hanno chiesto le dimissioni del proprietario Malcolm Glazer. Manchester United fans protesting the club’s ownership outside Old Trafford today pic.twitter.com/SyBGG90JAb — B/R Football (@brfootball) April 24, 2021 SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 24 aprile 2021) Continua a serpeggiare delusione tra idei top club europei dopo il progetto, nato e abortito nello spazio di 48 ore non senza strascichi nell’opinione pubblica. Gli ultimi are sono stati i fan del, che si sono radunatia Oldcon cori e fumogeni perre contro la proprietà per l’iniziale adesione alla competizione. In particolare i fan dei Red Devils hanno chiesto le dimissioni del proprietario Malcolm Glazer.fans protesting the club’s ownership outside Oldtoday pic.twitter.com/SyBGG90JAb — B/R Football (@brfootball) April 24, 2021 SportFace.

