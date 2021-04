Superlega | Perez | ' sentenza tribunale Madrid pone fine a monopolio Uefa'

(Di sabato 24 aprile 2021), 24 apr. - (Adnkronos) - "Ildiha emesso un provvedimento precauzionale che dice tutto. Ordina allae alla Fifa, nonché alle leghe e alle Federazioni nazionali, di astenersi dall'adottare qualsiasi tipo di azione che impedisca la nascita della. A mio parere, questaaldell'". Lo dice il presidente del Real, Florentino, nel corso di un'intervista ad 'As'. "Anche se il provvedimento è stato emesso martedì, mercoledì Ceferin ha continuato a minacciare -aggiunge-. Le sue azioni vanno contro la libera concorrenza nell'Unione europea, e questo è qualcosa di molto grave. Il diritto ...

Advertising

SkySport : Superlega, Florentino Perez: 'Calcio ferito, facciamo presto o molti club falliranno' - tuttosport : #Perez e la #Superlega: 'Molti club falliranno, il calcio è ferito' ?? - GoalItalia : Il principale fautore della Superlega torna alla carica: 'Ci siamo presi qualche settimana' ?? - LuigiBevilacq17 : RT @90ordnasselA: “Senza Superlega club costretti a vendere i migliori” Come puoi tu, Florentino Perez, avere credibilità quando nel fratte… - luca7goldenwing : RT @marifcinter: Fiorentino Perez: “Senza Superlega club costretti a vendere i migliori e ci sarà sempre meno interesse. O poniamo rimedio… -

Ultime Notizie dalla rete : Superlega Perez

A proposito del contratto vincolante formato dai 12 club con lae di eventuali penali,ha detto di non voler fornire dettagli, limitandosi ad aggiungere che " i club non possono ...Ormai il progettoappare definitivamente archiviato. Nonostante le parole di Florentino, presidente del Real Madrid, che parla di ipotesi ancora viva e vegeta. Ma l'uscita di scena ...Madrid, 24 apr. - (Adnkronos) - "Il Tribunale di Madrid ha emesso un provvedimento precauzionale che dice tutto. Ordina alla Uefa e alla Fifa, nonché alle leghe e alle Federazioni nazionali, di astene ...(ANSA) – ROMA, 24 APR – "La società esiste e anche i partner che compongono la Superlega. Quello che abbiamo fatto è stato concederci qualche settimana per riflettere sulla virulenza con cui alcune pe ...