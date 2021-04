Superlega, la maggioranza dei club di Serie A chiede ufficialmente sanzioni contro Juventus, Inter e Milan (Di sabato 24 aprile 2021) CNL / Ansa Undici squadre di Serie A hanno inviato una lettera al presidente della Lega, Paolo Dal Pino, chiedendo sanzioni contro i club che hanno preso parte alla Superlega Il tentativo di scissione di Juventus, Inter e Milan, le tre squadre italiane che avrebbero preso parte alla Superlega, rischia di lasciare pesanti strascichi fra i club di Serie A. Secondo quanto riporta ‘Repubblica.it’, la maggioranza dei club del massimo campionato italiano ha inviato una lettera di poche righe all’indirizzo del presidente della Lega, Paolo Dal Pino, nella quale è stata fatta espressamente la richiesta di sanzionare le tre società e “analizzare i gravi ... Leggi su cityroma (Di sabato 24 aprile 2021) CNL / Ansa Undici squadre diA hanno inviato una lettera al presidente della Lega, Paolo Dal Pino,ndoche hanno preso parte allaIl tentativo di scissione di, le tre squadre italiane che avrebbero preso parte alla, rischia di lasciare pesanti strascichi fra idiA. Secondo quanto riporta ‘Repubblica.it’, ladeidel massimo campionato italiano ha inviato una lettera di poche righe all’indirizzo del presidente della Lega, Paolo Dal Pino, nella quale è stata fatta espressamente la richiesta di sanzionare le tre società e “analizzare i gravi ...

