Superlega | il Chelsea si scusa con i tifosi | la lettera dei Blues

(Di sabato 24 aprile 2021) Il dietrofront delè stato decisivo per l’annullamento della, la competizione non si disputerà ed il danno economico sarà molto importante. Tutto è nato dal passo indietro delle squadre inglesi. Quattro club non hanno abbandonato la competizione: si tratta di Juventus, Milan, Real Madrid e Barcellona: rischiano sanzioni. Nel frattempo ilha deciso di pubblicare unaperrsi con i: “Il proprietario e il consiglio di amministrazione delFootball Club desiderano parlare aidelin merito agli eventi che si sono verificati negli ultimi giorni. Da quando ci siamo ritirati dall’ESL abbiamo trascorso molto tempo a parlare con i vari gruppi di, per ...

DiMarzio : LIVE | La #Superlega si sgretola: #Chelsea, #ManUtd, #ManCity, #Liverpool e #AtleticoMadrid pronte ad uscire - DiMarzio : #Chelsea, i tifosi contestano fuori da Stamford Bridge. #Cech cerca di calmare la folla ma il club pensa già di usc… - sechesi : Al Chelsea la protesta dei tifosi contro la #Superlega ha costretto Cech a chiedere di far entrare il pullman allo… - CalcioWeb : Continua a tenere banco il caso #Superlega: il #Chelsea si scusa con i tifosi - sportmediaset : #SuperLega, il #Chelsea scrive ai tifosi e chiede scusa. #SportMediaset -

Chissà se i tifosi del Liverpool , adesso, saranno ancora contro la. I Reds non vanno oltre il pari (1 - 1), ad Anfield, contro il Newcastle. E rischiano ...partita in più rispetto al...Chissà se i tifosi del Liverpool, adesso, saranno ancora contro la Superlega. I Reds non vanno oltre il pari (1-1), ad Anfield, contro il Newcastle. E rischiano seriamente di rimanere ...Il club londinese sul proprio sito ufficiale: "È stata una decisione che non avremmo dovuto prendere e ce ne rammarichiamo profondamente&r ...