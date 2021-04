Superlega | Costacurta è tra i favorevoli | “Spero che un giorno si possa fare”

Leggi su sportface

(Di sabato 24 aprile 2021) Intervenuto a Sky Sport, Alessandroha espresso un pensiero abbastanza favorevole nei confronti del progetto della, specificando come sia favorevole alla creazione di un campionato di eccellenza europea, ma con altre modalità: “In un certo senso,che unsi potràma ad altre condizioni. Credo ci debba essere più rappresentanza del merito. Amo particolarmente il basket, sia l’Eurolega sia l’NBA, però di fronte all’inequivocabile dimostrazione di forza polare di tutti quelli che non la pensano come me, mi abbasso e dico che non è ancora il momento.una lega di eccellenza non è sbagliato, farla solo di elite è un altro discorso”. SportFace.