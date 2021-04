Superlega, “Ceferin out”: la protesta vola sui social (Di sabato 24 aprile 2021) Dopo il caos Superlega non sono solo i club ribelli a finire nel mirino del popolo del web. E se Aleksander Ceferin vorrebbe escludere Real Madrid, Barcellona, Milan e Juventus dalla Champions League, sui social sono in tanti a chiedere un suo passo indietro. L’hashtag #CeferinOut vola su Twitter e la protesta si estende ovviamente a tutta la Uefa come organizzazione. In Spagna sono soprattutto i tifosi del Real Madrid ad alimentare la sommossa social contro il presidente Uefa, in Italia quelli della Juventus. A volte le due cose si mischiano: “#Ceferinout. Atto di fede”, scrive un utente pubblicando gli stemmi di Juve e Real e la scritta: “Toghether”. “Ogni juventino dovrebbe ribellarsi a questo modo di porsi rispetto a club che hanno fatto la storia ... Leggi su funweek (Di sabato 24 aprile 2021) Dopo il caosnon sono solo i club ribelli a finire nel mirino del popolo del web. E se Aleksandervorrebbe escludere Real Madrid, Barcellona, Milan e Juventus dalla Champions League, suisono in tanti a chiedere un suo passo indietro. L’hashtag #Outsu Twitter e lasi estende ovviamente a tutta la Uefa come organizzazione. In Spagna sono soprattutto i tifosi del Real Madrid ad alimentare la sommossacontro il presidente Uefa, in Italia quelli della Juventus. A volte le due cose si mischiano: “#out. Atto di fede”, scrive un utente pubblicando gli stemmi di Juve e Real e la scritta: “Toghether”. “Ogni juventino dovrebbe ribellarsi a questo modo di porsi rispetto a club che hanno fatto la storia ...

Adnkronos : Ancora un attacco a #Juve & co. Intanto, decolla l’hashtag #CeferinOut. - SkySport : Ceferin avverte: 'Juve, Milan, Real e Barcellona via da Superlega o fuori dalla Champions' - pisto_gol : Ultimatum di Ceferin a Barcellona Juventus Milan e Real Madrid: se volete rimanere nelle #SuperLega siete fuori dal… - juveingol : @andreox_8 Contro quelle merde viola me ne sbatto di Ceferin e la superlega. ???? - Pippo26173572 : RT @AmineSezar: Ceferin minaccia Juve e Milan e Madrid Barcellona “Fuori dalla Champions chi è nella Superlega #CeferinOut #CeferinOut #Cef… -