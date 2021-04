(Di sabato 24 aprile 2021) Aleksander, presidente della Uefa, ha rilasciato delle dichiarazioni a Associated Press. Frecciate aidella

Advertising

Adnkronos : Ancora un attacco a #Juve & co. Intanto, decolla l’hashtag #CeferinOut. - SkySport : Ceferin avverte: 'Juve, Milan, Real e Barcellona via da Superlega o fuori dalla Champions' - pisto_gol : Ultimatum di Ceferin a Barcellona Juventus Milan e Real Madrid: se volete rimanere nelle #SuperLega siete fuori dal… - zazoomblog : Superlega Ceferin attacca: “I club affronteranno le conseguenze” News - #Superlega #Ceferin #attacca: - pino_ferrara81 : Chi ama il calcio pulito e di tutti controbatte con #CeferinIN #Ceferin #CeferinIn #Pistocchi #SuperLegue #SuperLega -

Ultime Notizie dalla rete : Superlega Ceferin

... è tra i più caldi su Twitter Dopo il caosnon sono solo i club ribelli a finire nel mirino del popolo del web. E se Aleksandervorrebbe escludere Real Madrid, Barcellona, Milan e ...Il presidente del Real Madrid ha concesso una lunga intervista ad As , nella quale ha rivolto più di un attacco al presidente Uefa Aleksander. ' Laesiste e anche i partner che la ...E lo stesso Ceferin ha parlato dei Friedkin: "Hanno rifiutato perché hanno rispetto del club e dei tifosi" Azioni in rialzo per i giallorossi, deludenti ancora quelle dei bianconeri. Le azioni della ...L’ombra delle sanzioni Uefa aleggia su una Champions ancora tutta da conquistare sul campo, nel frattempo Pirlo prova a mantenere ...