Superbonus 110% e proroga al 2023 | le ultime notizie

(Di sabato 24 aprile 2021)al, ancora nulla di fatto. Secondo le, il Consiglio dei ministri convocato questa mattina è slittato e non c’è ancora un nuovo orario. Stando alle news di oggi proprio le tensioni sul, che sarebbe finanziato solo fino al 2022, sono tra i motivi che hanno portato al rinvio del Cdm. Il premier Mario Draghi, a quanto apprende l’Adnkronos, avrebbe rassicurato il M5S sulle coperture delfino al. Ci saranno, è una certezza, la rassicurazione arrivata ai grillini dal presidente del Consiglio. Draghi avrebbe spiegato ai 5 Stelle che le coperture verranno verificate annualmente a seconda del ‘tiraggio’. Vale a dire quante risorse vengono spese in base ai lavori. Delle ...

Il Movimento 5 Stelle si attende ora un segnale dal premier Mario Draghi dopo aver appreso che la proroga delal%, chiesta a gran voce anche dall'Associazione delle banche italiane (...C'è un nodo politico che ancora non è stato sciolto sulal% che M5s, Pd e Forza Italia vogliono prorogare fino al 2023. Ma per prolungarlo è necessaria una copertura ulteriore di 10 ...Superbonus, sale la tensione nella maggioranza in vista del Consiglio dei ministri, slittato dalla mattinata al pomeriggio di oggi, con il M5S in pressing sul premier Mario Draghi: senza proroga ...«Quando il Movimento 5 Stelle ha proposto l’idea del Superbonus al 110% col governo Conte, lo ha fatto per dare al paese una misura ...