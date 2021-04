Superbonus 110%, come chiedere la detrazione per interventi di eliminazione delle barriere architettoniche. Ecco il vademecum (Di sabato 24 aprile 2021) Un vademecum con le regole per accedere al Superbonus del 110% sull’eliminazione delle barriere architettoniche. Lo ha preparato l’Associazione Luca Coscioni, con la collaborazione di Confedilizia, per aiutare i cittadini che hanno bisogno di risposte sull’applicazione della norma introdotta nell’ultima legge di Bilancio. “Ovviamente per poter accedere a un beneficio di questo tipo occorre il supporto di figure professionali che possano supportare tecnicamente il progetto e la relativa richiesta, come accade per gli altri Superbonus”, spiega Rocco Berardo, coordinatore delle attività per i diritti delle persone con disabilità dell’Associazione Luca Coscioni. I soggetti con disabilità grave, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 24 aprile 2021) Uncon le regole per accedere aldelsull’. Lo ha preparato l’Associazione Luca Coscioni, con la collaborazione di Confedilizia, per aiutare i cittadini che hanno bisogno di risposte sull’applicazione della norma introdotta nell’ultima legge di Bilancio. “Ovviamente per poter accedere a un beneficio di questo tipo occorre il supporto di figure professionali che possano supportare tecnicamente il progetto e la relativa richiesta,accade per gli altri”, spiega Rocco Berardo, coordinatoreattività per i dirittipersone con disabilità dell’Associazione Luca Coscioni. I soggetti con disabilità grave, ...

