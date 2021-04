Super Lega, undici club di Serie A chiedono sanzioni a Inter, Juve e Milan (Di sabato 24 aprile 2021) Il capitolo della Super Lega non finisce, anzi lo scontro si fa durissimo tra i club di A e le tre, Juventus, Inter e Milan, che hanno cercato il golpe con la creazione della SuperLega europea. La maggioranza delle società, infatti, secondo Repubblica.it ha inviato una lettera di poche righe al presidente della Lega, Paolo Dal Pino, chiedendo sanzioni alle tre società per “analizzare i gravi atti posti in essere dai club e dai loro amministratori e le relative conseguenze”. La firma sul documento arriva da Roma, Torino, Bologna, Genoa, Sampdoria, Sassuolo, Spezia, Benevento, Crotone, Parma e Cagliari, mentre a tirarsi fuori da ogni discorso sono state Napoli, Lazio, Fiorentina, Atalanta e ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 24 aprile 2021) Il capitolo dellanon finisce, anzi lo scontro si fa durissimo tra idi A e le tre,ntus,, che hanno cercato il golpe con la creazione dellaeuropea. La maggioranza delle società, infatti, secondo Repubblica.it ha inviato una lettera di poche righe al presidente della, Paolo Dal Pino, chiedendoalle tre società per “analizzare i gravi atti posti in essere daie dai loro amministratori e le relative conseguenze”. La firma sul documento arriva da Roma, Torino, Bologna, Genoa, Sampdoria, Sassuolo, Spezia, Benevento, Crotone, Parma e Cagliari, mentre a tirarsi fuori da ogni discorso sono state Napoli, Lazio, Fiorentina, Atalanta e ...

