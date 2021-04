Super Lega, Florentino Perez: “JP Morgan abbandona? Non è vero. Stiamo riflettendo tutti” (Di sabato 24 aprile 2021) Florentino Perez ha parlato anche della presunta “rinuncia” di JP Morgan (il principale partner-finanziatore) al progetto SuperLega: “Non è vero. C’è stato un momento di riflessione, come per i dodici club. Se dovremo cambiare qualcosa, lo faremo, ma questo è il miglior progetto che si potesse realizzare. Puntiamo a recuperare i tifosi, i giovani. E per questo bisogna cambiare. Se la UEFA vuole farlo con il progetto di riforma della Champions, onestamente non penso che sia una buona soluzione. Inoltre, vogliono iniziare nel 2024, ma vedremo quali squadre resisteranno”. Foto: Twitter Real Madrid L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 24 aprile 2021)ha parlato anche della presunta “rinuncia” di JP(il principale partner-finanziatore) al progetto: “Non è. C’è stato un momento di riflessione, come per i dodici club. Se dovremo cambiare qualcosa, lo faremo, ma questo è il miglior progetto che si potesse realizzare. Puntiamo a recuperare i tifosi, i giovani. E per questo bisogna cambiare. Se la UEFA vuole farlo con il progetto di riforma della Champions, onestamente non penso che sia una buona soluzione. Inoltre, vogliono iniziare nel 2024, ma vedremo quali squadre resisteranno”. Foto: Twitter Real Madrid L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

