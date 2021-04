Super League, Wenger: «I club inglesi vogliono distruggere la Premier?» (Di sabato 24 aprile 2021) Arsene Wenger ha parlato del fallimento della Super League: le dichiarazioni dell’ex manager dell’Arsenal Arsene Wenger ha parlato del fallimento della Super League. Le dichiarazioni dell’ex manager dell’Arsenal ai microfoni del The Telegraph. «È un progetto nato già morto. Ero convinto fin dall’inizio che non avrebbe funzionato. La cosa più sorprendente è stata il comportamento dei club inglesi. In Europa tutti sognano di distruggere la Premier League, ora provano a farlo da soli. Non riesco a capire la razionalità che ci sia dietro: l’Inghilterra ha votato per la Brexit e ora vuole la Super League. Gli inglesi hanno il campionato più forte, la ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 24 aprile 2021) Arseneha parlato del fallimento della: le dichiarazioni dell’ex manager dell’Arsenal Arseneha parlato del fallimento della. Le dichiarazioni dell’ex manager dell’Arsenal ai microfoni del The Telegraph. «È un progetto nato già morto. Ero convinto fin dall’inizio che non avrebbe funzionato. La cosa più sorprendente è stata il comportamento dei. In Europa tutti sognano dila, ora provano a farlo da soli. Non riesco a capire la razionalità che ci sia dietro: l’Inghilterra ha votato per la Brexit e ora vuole la. Glihanno il campionato più forte, la ...

Advertising

sportmediaset : Le dichiarazioni del presidente #Uefa non sono piaciute soprattutto in Italia e Spagna e sui social spopola… - you_trend : THREAD: LA SUPER LEAGUE, UN FALLIMENTO POLITICO? A causa del malcontento provocato, il progetto calcistico della… - lorepregliasco : Lo Spiegel ha pubblicato il contratto della #SuperLega. Pare che ci sia una penale di 150 milioni per ogni club che… - AndraMoiEnepemu : RT @CB_Ignoranza: Ma come fate a preferire la Super League quando c'è Mattia Destro che inciampa a porta vuota? #GenoaSpezia #SerieA - pccpla : RT @CB_Ignoranza: Ma come fate a preferire la Super League quando c'è Mattia Destro che inciampa a porta vuota? #GenoaSpezia #SerieA -