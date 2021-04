Sui diritti umani Pechino prova a ribaltare il tavolo. Anche in Italia (Di sabato 24 aprile 2021) Usciti di scena Donald Trump e Mike Pompeo, gli Stati Uniti non hanno abbassato la guardia davanti alla Cina. Ma i toni sì, riportandoli a una linea meno aggressiva e più dialogante. Con Joe Biden alla Casa Bianca, Washington ha cambiato registro mettendo i valori al centro (con Pechino, ma Anche con Mosca e Ankara), lì dove con la precedente amministrazione c’era il surplus commerciale. A dimostrazione di ciò, Daleep Singh, vice consigliere per la sicurezza nazionale e vice direttore del National Economic Council, ha recentemente dichiarato che tra le sfide del prossimo G7 c’è la necessità di dimostrare che le società aperte e democratiche rappresentano la soluzione ai principali problemi del mondo e che “le autocrazie non sono la risposta giusta”. Alla luce di queste considerazioni gli Stai Uniti chiederanno agli altri membri del Gruppo dei Sette di ... Leggi su formiche (Di sabato 24 aprile 2021) Usciti di scena Donald Trump e Mike Pompeo, gli Stati Uniti non hanno abbassato la guardia davanti alla Cina. Ma i toni sì, riportandoli a una linea meno aggressiva e più dialogante. Con Joe Biden alla Casa Bianca, Washington ha cambiato registro mettendo i valori al centro (con, macon Mosca e Ankara), lì dove con la precedente amministrazione c’era il surplus commerciale. A dimostrazione di ciò, Daleep Singh, vice consigliere per la sicurezza nazionale e vice direttore del National Economic Council, ha recentemente dichiarato che tra le sfide del prossimo G7 c’è la necessità di dimostrare che le società aperte e democratiche rappresentano la soluzione ai principali problemi del mondo e che “le autocrazie non sono la risposta giusta”. Alla luce di queste considerazioni gli Stai Uniti chiederanno agli altri membri del Gruppo dei Sette di ...

