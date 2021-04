Stefano Bollani e Valentina Cenni | «Canzoni e tanti baci»

(Di sabato 24 aprile 2021) C’è chi l’ha definito (giustamente) il programma che mancava, chi la musica che cura (giustamente, ancora una volta), chi la coppia più bella del mondo («e ci dispiace per gli altri»). A dover usare le loro parole è un «bellissimo esperimento» che senza il lockdown non ci sarebbe stato. Perché non in tempo di pandemia, Stefano Bollani – pianista, compositore e tanto altro – sarebbe stato in giro a suonare, mentre la moglie Valentina Cenni – attrice, autrice e tanto altro – sarebbe stata da qualche altra parte a teatro. Così se non si può uscire dal tunnel, non resta che arredarlo. Del resto, è anche la loro filosofia di vita.

Advertising

AnnamahAnna : RT @LaPrimaManina: Frida #Bollani è più brava di Stefano. Il che è tutto dire! - roberto_scalia : @StefanoBollani @SamueleBersani @RaiTre Stefano Bollani un artista dall'infinita bravura con una figlia splendida s… - AlbertaMami8190 : RT @LaPrimaManina: Frida #Bollani è più brava di Stefano. Il che è tutto dire! - cinziasams : RT @LaPrimaManina: Frida #Bollani è più brava di Stefano. Il che è tutto dire! - CDR38959346 : RT @LaPrimaManina: Frida #Bollani è più brava di Stefano. Il che è tutto dire! -

Ultime Notizie dalla rete : Stefano Bollani

L'HuffPost

Sarà Frida, figlia di, la protagonista della puntata di oggi di Via dei Matti n° 0 , il nuovo programma dicondotto in coppia con l'attrice Valentina Cenni in onda ogni giorno su Rai3 per 25 minuti ...Fridaè la figlia die della cantante Petra Magoni: dai genitori ha preso un talento eccezionale, ma nata ...Ecco la ricetta del pianista e dell'attrice, in coppia da 10 anni. Che vale sia per la vita privata, sia per «Via dei Matti Numero 0», il bellissimo show che hanno condotto insieme, imparando «a lasci ...Il 23 aprile Stefano Bollani suonerà con la figlia Frida a Via dei Matti numero 0. Il musicista, in onda tutte le sere alle 20.20 su Rai3 con la compagna Valentina Cenni, ospiter ...