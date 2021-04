Stati Uniti | riprende la somministrazione del vaccino Johnson&Johnson dopo 11 giorni di stop precauzionale

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 24 aprile 2021)laneglidelanti-Covid monodose prodotto da Jonhson&Johnson. I Centers for Disease Control and Prevention (Cdc) e la Food and Drug Administration (Fda) hanno revocato louna pausadi circa undici, durante la quale gli esperti hanno accertato che i benefici restano superiori ai rischi. Il foglio illustrativo del siero sarà però aggiornato con specifici riferimenti ai rischi di coaguli di sangue soprattutto nelle donne under 50. “Abbiamo concluso che i benefici noti e potenziali delJanssen Covid-19 superano i rischi noti e potenziali nei soggetti a partire dai 18 anni – ha affermato Janet Woodcock, commissaria ad interim della Fda ...