Star Wars | Carrie Fisher | Mi dissero che dovevo perdere 5 chili prima delle riprese

Secondo quanto dichiarato da Carrie Fisher lo studio cinematografico le chiese di perdere peso al fine di poter interpretare la Principessa Leila in Guerre stellari. Carrie Fisher rivelò che i dirigenti dello studio cinematografico di Guerre stellari le dissero che avrebbe interpretato la Principessa Leila ad una condizione: doveva perdere cinque chili. "Mi fu assegnata la parte in Star Wars con l'avvertenza scoraggiante di dover perdere quasi cinque chili, praticamente dovevo pagare un compenso del 10% allo studio... attraverso la mia carne." Scrisse la Fisher nel suo memoir, intitolato The Princess Diarist.

