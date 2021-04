Spostamenti regioni gialle 26 aprile, regole: visite private e turismo (Di sabato 24 aprile 2021) Nuove regole per gli Spostamenti tra regioni gialle, visite private e turismo da domani, lunedì 26 aprile, quando entra in vigore il decreto riaperture e gran parte delle regioni -da Lazio a Lombardia, da Veneto a Piemonte, da Toscana a Emilia Romagna- si applicano misure più soft anche per ristoranti, bar e scuola. Come conferma la circolare del Viminale, gli Spostamenti sono liberi tra le regioni in zona gialla. Cambiano in particolare le regole per le visite private fino al 15 giugno nelle regioni gialle. Potranno raggiungere un’altra abitazione privata quattro persone, che potranno portare con sè figli minori, di ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 24 aprile 2021) Nuoveper glitrada domani, lunedì 26, quando entra in vigore il decreto riaperture e gran parte delle-da Lazio a Lombardia, da Veneto a Piemonte, da Toscana a Emilia Romagna- si applicano misure più soft anche per ristoranti, bar e scuola. Come conferma la circolare del Viminale, glisono liberi tra lein zona gialla. Cambiano in particolare leper lefino al 15 giugno nelle. Potranno raggiungere un’altra abitazione privata quattro persone, che potranno portare con sè figli minori, di ...

