Spezia | Italiano |  «Era fondamentale vincere A volte siamo molli»

(Di sabato 24 aprile 2021) Vincenzo, allenatore dello, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro il Genoa Vincenzo, allenatore dello, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro il Genoa. Le sue dichiarazioni. PRESTAZIONE – «Non riusciamo ad essere costanti e a ripetere le prestazioni sotto l’aspetto della concentrazione. Gli altri già dall’inizio sono più forti, se non andiamo dentro con la cattiveria giusta è normale che fai fatica. Questa era una partita importante, vincerla era. Non fare punti ti costringe in queste ultime cinque a farne il massimo. Fuori casa riuscivamo ad incidere e ad essere concreti. Abbiamo avuto situazioni che non abbiamo concretizzato. Loè nato sapendo che doveva arrivare fino ...

Advertising

EmanuelaMortari : Perdonate l'assenza di live tweeting, ma da un mese non funziona il wifi al Ferraris... mi faccio perdonare così:… - RaiNews : Serie A, Genoa-Spezia 2-0 - JuriLertora : #GenoaSpezia #Spezia, Italiano: “Oggi abbiamo concesso troppo” - - sportface2016 : #SerieA | #GenoaSpezia 2-0, le dichiarazioni del tecnico bianconero Vincenzo #Italiano - buoncalcio : Spezia, Italiano: “Vincere con il Genoa sarebbe stato fondamentale” -

Ultime Notizie dalla rete : Spezia Italiano

Squadra diimpalpabile in zona offensiva. Ed è lo stesso Zappacosta, al 62', a propiziare ... Strootman vicinissimo al raddoppio tre minuti dopo (miracolo di Provedel), lonon si scuote (...Il Genoa vede avvicinarsi sensibilmente l'obiettivo della salvezza: 2 - 0 allonel derby ligure e tre punti che proiettano i rossoblù a quota 36, tre in più rispetto agli ...i ragazzi di...Appena una settimana fa questa gara sarebbe stata tra due squadre non sicure della salvezza ma tranquille, invece le ultime due vittorie del Cagliari hanno messo pressione a Genoa e Spezia che a 33 pu ...Genoa-Spezia 2-0, le dichiarazioni del tecnico bianconero Vincenzo Italiano: "Restare in Serie A sarebbe fondamentale per la nostra crescita" ...