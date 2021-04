Speranza e il Consiglio di Stato bloccano le cure domiciliari: l’ennesima follia (Di sabato 24 aprile 2021) Continuano le follie del ministro della salute Roberto Speranza. Mentre tutti chiedono le sue dimissioni, e mentre di giorno in giorno i giornali e la Procura rivelano i danni immani commessi da lui e dalla sua struttura, lui continua a dare direttive prive di ogni logica e utilità. Lo scopo ormai evidente non è quello di contrastare il virus ma di far sì che l’emergenza continui. Nei giorni scorsi il ministero della Salute, guidato da Roberto Speranza, e l’Agenzia italiana del farmaco hanno presentato ricorso al Consiglio di Stato contro l’ordinanza con la quale il Tar del Lazio, il 4 marzo scorso, aveva stabilito che i medici nel trattamento dei pazienti positivi al coronavirus potessero “prescrivere i farmaci che essi ritengono più opportuni secondo scienza e coscienza” senza necessariamente attenersi ai protocolli ... Leggi su ilparagone (Di sabato 24 aprile 2021) Continuano le follie del ministro della salute Roberto. Mentre tutti chiedono le sue dimissioni, e mentre di giorno in giorno i giornali e la Procura rivelano i danni immani commessi da lui e dalla sua struttura, lui continua a dare direttive prive di ogni logica e utilità. Lo scopo ormai evidente non è quello di contrastare il virus ma di far sì che l’emergenza continui. Nei giorni scorsi il ministero della Salute, guidato da Roberto, e l’Agenzia italiana del farmaco hanno presentato ricorso aldicontro l’ordinanza con la quale il Tar del Lazio, il 4 marzo scorso, aveva stabilito che i medici nel trattamento dei pazienti positivi al coronavirus potessero “prescrivere i farmaci che essi ritengono più opportuni secondo scienza e coscienza” senza necessariamente attenersi ai protocolli ...

Advertising

borghi_claudio : @protoromantica Nel senso che forse non si ricorda ma se si comincia il 26 con le riaperture è solo perché l'abbiam… - Agenzia_Ansa : ?? IN DIRETTA la conferenza stampa del Presidente del Consiglio, Mario Draghi, e del Ministro della Salute, Roberto… - Roberto15478642 : RT @ItalicaTestudo: Il Consiglio di Stato accoglie il ricorso di #Speranza contro le cure domiciliari per il #COVID19, che avrebbero consen… - Ang9717 : RT @cris_cersei: Quindi #Speranza ricorre al Consiglio di Stato per impedirci di usare... Aulin e Aspirina, ovvero farmaci di cui abbiamo l… - Amerigo_Rogas : RT @cris_cersei: Quindi #Speranza ricorre al Consiglio di Stato per impedirci di usare... Aulin e Aspirina, ovvero farmaci di cui abbiamo l… -