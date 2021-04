Spazio: la Crew Dragon aggancia la Stazione Spaziale (Di sabato 24 aprile 2021) La navetta Crew Dragon della SpaceX si è agganciata al modulo Harmony della Stazione Spaziale Internazionale. E' arrivata a destinazione la missione Crew2, la seconda gestita dall'azienda di Elon Musk ... Leggi su tg.la7 (Di sabato 24 aprile 2021) La navettadella SpaceX si èta al modulo Harmony dellaInternazionale. E' arrivata a destinazione la missione2, la seconda gestita dall'azienda di Elon Musk ...

