“Soriano mondiale” | lo scrittore argentino e quel libro inedito sulle pagine del Manifesto

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 24 aprile 2021) Esiste undi Osvaldo, indimenticatoe punto di riferimento per la letteratura sportiva in tutto il mondo. Si trova negli archivi del, quotidiano che proprio in questi giorni festeggia 50 anni, ed è composto da tutti gli articoli che ha prodotto negli ’80 e nei ’90. Per il giornale comunista ha scritto di futbol per tre mondiali di fila, dal 1986 fino alo del 1994.sarebbe morto nel gennaio del 1997 all’età di 54 anni, senza dunque poter dire la sua sulla Coppa del mondo in Francia dell’anno successivo. Nel 1990 venne in Italia e diventò un inviato del tutto speciale. Seguì ilda Roma, facendo un blitz a Milano per la partita inaugurale nella quale la sua ...