Sondaggi politici elettorali oggi 24 aprile 2021: Lega sempre più giù, il Pd ora sogna il sorpasso. Fratelli d’Italia continua a volare nei consensi (Di sabato 24 aprile 2021) Sondaggi politici elettorali oggi (24 aprile 2021) Sondaggi politici elettorali oggi – La Lega di lotta e di governo sprofonda nei consensi: è quanto emerge dagli ultimi Sondaggi politici elaborati da Index Research per il programma di La7 Piazzapulita. Secondo la rilevazione, infatti, il Carroccio, che resta il primo partito, perde quasi un punto percentuale con il risultato che il Pd, ormai, è a un passo dal sorpasso. Perdendo lo 0,9 per cento in appena 7 giorni, infatti, il partito di Matteo Salvini ora è accreditato al 21,6%. Il Partito Democratico, che guadagna lo 0,2 per cento rispetto al Sondaggio precedente, è ... Leggi su tpi (Di sabato 24 aprile 2021)(24– Ladi lotta e di governo sprofonda nei: è quanto emerge dagli ultimielaborati da Index Research per il programma di La7 Piazzapulita. Secondo la rilevazione, infatti, il Carroccio, che resta il primo partito, perde quasi un punto percentuale con il risultato che il Pd, ormai, è a un passo dal. Perdendo lo 0,9 per cento in appena 7 giorni, infatti, il partito di Matteo Salvini ora è accreditato al 21,6%. Il Partito Democratico, che guadagna lo 0,2 per cento rispetto alo precedente, è ...

