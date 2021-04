Slitta «di qualche ora» il Cdm sul Recovery Plan | nervi tesi su Quota 100 e Superbonus | M5s minaccia di non votare il piano

(Di sabato 24 aprile 2021) «Il governo vuole vincere questa sfida». Questa mattina il premier Mario Draghi porterà in Consiglio dei ministri il suonazionale di ripresa e resilienza, illustrato dal ministro dell’Economia Daniele Franco. L’appuntamento era fissato per le 10, ma dovrebbere diora. I ministri sono stati avvertiti e al momento non c’è ancora un nuovo orario di convocazione. Ildi compone di oltre 300 pagine e punta a cogliere l’opportunità «imperdibile» di innescare una crescita economica «duratura e sostenibile» con i 191,5 miliardi di euro del Next Generation Eu. Gli obiettivi sono ambiziosi, con una spinta stimata alla crescita del Pil del 3,6% nel 2026, e Draghi ha deciso di tenere la regia politica a Palazzo Chigi, tramite un comitato ristretto che dovrebbe coinvolgere i ministri competenti. ...

Il_Vitruviano : RT @federico_bosco: Slitta di "qualche ora" il Consiglio dei ministri sul Pnrr, inizialmente previsto alle dieci - federico_bosco : Slitta di "qualche ora" il Consiglio dei ministri sul Pnrr, inizialmente previsto alle dieci

I ministri attendono la convocazione per la riunione. Spetterà a Palazzo Chigi la supervisione politica del PNRR. Lunedì e martedì il piano da 221 miliardi all'esame delle Camere. Dalla prossima ...