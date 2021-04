Slitta ancora il Cdm per il Recovery ma l'accordo sul superbonus ora c'è (Di sabato 24 aprile 2021) Le divisioni sembrano superate, con l'impegno dell'esecutivo a trovare le necessarie coperture nella prossima manovra. Fa discutere anche la governance del piano Leggi su tg.la7 (Di sabato 24 aprile 2021) Le divisioni sembrano superate, con l'impegno dell'esecutivo a trovare le necessarie coperture nella prossima manovra. Fa discutere anche la governance del piano

Advertising

petergomezblog : Recovery, in maggioranza non c’è intesa: il Consiglio dei ministri slitta ancora. Conte: “La proroga del superbonus… - fattoquotidiano : Recovery plan, in maggioranza non c’è intesa: il Consiglio dei ministri slitta ancora. Dal superbonus alla governan… - infoitinterno : Nervi tesi in maggioranza, il Cdm sul Recovery slitta ancora - KremserMariana1 : RT @Tg1Rai: Slitta di qualche ora il Consiglio dei ministri con all'ordine del giorno l'informativa sul #RecoveryPlan. Interlocuzioni ancor… - italianfirst2 : Nervi tesi in maggioranza, il Cdm slitta ancora -