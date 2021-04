(Di domenica 25 aprile 2021) Roma, 25 apr. (Adnkronos) – Il Consiglio dei ministri ha deliberato “la, per un periodo di tre, dellodiper intervento all’estero gia’ deliberato in conseguenza dell’evento sismico che il giorno 29 dicembre 2020 ha colpito il territorio delle città dinella Repubblica di Croazia.” E’ quanto si legge nel comunicato del Cdm. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

TV7Benevento : Sisma: Cdm, proroga 3 mesi stato emergenza Sisak e Petrinja... -

Ultime Notizie dalla rete : Sisma Cdm

SardiniaPost

...Chigi diffusa proprio al termine del. "La proroga " si legge ancora - consentirà anche il proseguimento dei lavori di ripristino e messa in sicurezza dei palazzi storici danneggiati dal". ......anche il proseguimento dei lavori di ripristino e messa in sicurezza dei palazzi storici danneggiati dalche ha colpito il Molise'. Lo rende noto Palazzo Chigi, con il comunicato delIl Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi, ha deliberato la proroga, per un periodo di tre mesi, dello stato ...Roma, 25 apr. (Adnkronos) - Il Consiglio dei ministri ha deliberato "la proroga, per un periodo di tre mesi, dello stato di emergenza per intervento all'estero gia' deliberato in conseguenza dell'even ...