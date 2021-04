Sinner sconfitto da Tsitsipas in semifinale a Barcellona (Di sabato 24 aprile 2021) Jannick Sinner si arrende a Stefanos Tsitsipas nella semifinale del torneo Atp di Barcellona. Il 19enne altoatesino è stato sconfitto dal greco, numero 5 del mondo e numero 2 del seeding, in due set: 6-3, 6-3 il punteggio a favore di Tsitsipas in un’ora e 23 minuti di gioco. Il 22enne di Atene conferma così l’ottimo momento di forma e si appresta a giocare la seconda finale in una settimana, dopo quella vinta domenica scorsa all’Atp Masters 1000 di Montecarlo contro Andrej Rublev. Il greco, al nono successo consecutivo, ora attende il vincente del derby spagnolo tra Pablo Carreno Busta e il numero uno del mondo Rafael Nadal. Per Sinner resta comunque l’ottimo cammino nel torneo catalano dove ha eliminato tra gli altri, il numero 11 del mondo Roberto Bautista Agut e ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 24 aprile 2021) Jannicksi arrende a Stefanosnelladel torneo Atp di. Il 19enne altoatesino è statodal greco, numero 5 del mondo e numero 2 del seeding, in due set: 6-3, 6-3 il punteggio a favore diin un’ora e 23 minuti di gioco. Il 22enne di Atene conferma così l’ottimo momento di forma e si appresta a giocare la seconda finale in una settimana, dopo quella vinta domenica scorsa all’Atp Masters 1000 di Montecarlo contro Andrej Rublev. Il greco, al nono successo consecutivo, ora attende il vincente del derby spagnolo tra Pablo Carreno Busta e il numero uno del mondo Rafael Nadal. Perresta comunque l’ottimo cammino nel torneo catalano dove ha eliminato tra gli altri, il numero 11 del mondo Roberto Bautista Agut e ...

