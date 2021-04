Si spaccia per la fidanzata del principe Andrea e riesce ad entrare nella residenza reale, arrestata (Di sabato 24 aprile 2021) Una donna si è finta la fidanzata del principe Andrea per potersi intrufolare nella residenza reale ed è riuscita ad aggirarsi indisturbata per il parco della residenza. Ecco tutti i dettagli della vicenda. È successo davvero: una donna di 44 anni è stata arrestata dopo essersi intrufolata nella residenza del principe Andrea spacciandosi per la L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di sabato 24 aprile 2021) Una donna si è finta ladelper potersi intrufolareed è riuscita ad aggirarsi indisturbata per il parco della. Ecco tutti i dettagli della vicenda. È successo davvero: una donna di 44 anni è statadopo essersi intrufolatadelndosi per la L'articolo proviene da Leggilo.org.

Ultime Notizie dalla rete : spaccia per Busano, ruba la pistola al nonno e spaccia droga: arrestato insieme a un complice ... alcuni grammi di crack, 95 capsule di anfetamina, il tutto già suddiviso in dosi e pronto per lo spaccio, nonché materiale necessario per la preparazione della droga e il suo confezionamento. Nella ...

Vaccino in chiesa: falsa carità, vera idolatria Infine il falso solidarismo che spaccia per carità cristiana quello che è invece è solo opportunismo e disinteresse verso le stesse regole che i vescovi si sono dati. Un quadro desolante che proietta ...

Si spaccia per il nipote e si fa consegnare soldi e oro: preso Ottopagine ITALIA - Lotta allo spaccio di sostanze stupefacenti. 2 arrestati 1 denunciato La Polizia di Stato di Genova, in tre distinte operazioni, ha tratto in arresto due genovesi di 20 e 21 anni e denunciato un altro genovese di 20 anni tutti quanti per il reato di spaccio di sostanze ...

Alba Adriatica: spacciava pur ai domiciliari, per ‘Lady pusher’ si aprono le porte del carcere Sebbene si trovasse già da tempo ai domiciliari per reati concernenti il traffico di stupefacenti, una ragazza trentenne di Alba Adriatica, non aveva cessato la sua fiorente attività di spaccio al det ...

