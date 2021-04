She-Hulk | primo sguardo al look di Tatiana Maslany sul set della serie Marvel

(Di sabato 24 aprile 2021) Uno scatto rubato dal set di She-consente di dare unaldinei panni di Jen Walters nellaUna prima foto dal set di She-consente ai fan la possibilità di dare unoaldiche, nella nuove, vestirà i panni di Jen Walters. La fotografia in questione mostranei panni di Jen Walters in She-, nuovache sarà distribuita su Disney+. La fotografia mostra l'attrice sorridente con indosso una felpa gialla. Al momento, i dettagli sulla ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : She Hulk

Tatiana Maslany è Jennifer Walters nella prima foto dal set di, serie dei Marvel Studios per Disney+ le cui riprese sono in corso ad ...Si muove qualcosa dal set di, la serie Marvel che introdurrà il personaggio di Jennifer Susan Walters, cugina di Bruce Banner . Finora sono state poche le informazioni filtrate su questo nuovo prodotto, se non che ...I True Believers non aspettano altro che vedere come Jessica Gao e Kat Coiro abbiano sviluppato sul piccolo schermo la supereroina She-Hulk.Nuove foto dal set di She-Hulk rivelano il primo sguardo a Tatiana Maslany nei panni della protagonista della serie Marvel / Disney+, Jennifer Walters.