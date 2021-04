“Sette anime”, stasera in tv il film di Gabriele Muccino con Will Smith (Di sabato 24 aprile 2021) Diretto dal nostro Gabriele Muccino, “Sette anime”, stasera in tv su Tv8, è un film drammatico del 2008 che vanta le intense performance di star internazionali del calibro di Will Smith (“Io sono leggenda”) e Rosario Dawson (“La 25a ora”). Nel cast anche Woody Harrelson (“Hunger Games”), Michael Ealy (“2 Fast 2 Furious”) e Barry Pepper (“Salvate il soldato Ryan”). Tormentato da un terribile segreto, l’agente del fisco Ben Thomas (Smith) intraprende una missione personale per trasformare radicalmente le vite di Sette sconosciuti. Niente sembra poterlo distogliere da tale compito. Almeno fino a quando non finisce con l’innamorarsi di una dei Sette, una donna (Dawson) affetta da una patologia cardiaca ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 24 aprile 2021) Diretto dal nostro, “”,in tv su Tv8, è undrammatico del 2008 che vanta le intense performance di star internazionali del calibro di(“Io sono leggenda”) e Rosario Dawson (“La 25a ora”). Nel cast anche Woody Harrelson (“Hunger Games”), Michael Ealy (“2 Fast 2 Furious”) e Barry Pepper (“Salvate il soldato Ryan”). Tormentato da un terribile segreto, l’agente del fisco Ben Thomas () intraprende una missione personale per trasformare radicalmente le vite disconosciuti. Niente sembra poterlo distogliere da tale compito. Almeno fino a quando non finisce con l’innamorarsi di una dei, una donna (Dawson) affetta da una patologia cardiaca ...

Ultime Notizie dalla rete : Sette anime Stasera in Tv Don Camillo e Maria De Filippi TV8 trasmetterà, alle 21.30, "Sette Anime". L'ingegnere aerospaziale, con un incredibile dono molto speciale da condividere, sceglie sette persone, osservando prima se queste stesse meritano ...

Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Sabato 24 Aprile 2021 Film Stasera in TV di Oggi Sabato 24 Aprile 2021. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Dragon Trainer: Il Mondo Nascosto, Via dalla pazza folla, Sette anime, La regola del sospetto, The Maid - La morte cammina tra i vivi, La guerra dei bottoni, Don Camillo monsignore ma non troppo, Mussolini: ultimo atto, Will Hunting - Genio ribelle, La notte ...

Sette Anime, trama e trailer del film in onda sabato 24 aprile su Tv8 Dituttounpop “Sette anime”, stasera in tv il film di Gabriele Muccino con Will Smith Will Smith è un uomo con un oscuro segreto che cerca redenzione in "Sette anime", secondo film americano di Gabriele Muccino stasera in tv.

Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Sabato 24 Aprile 2021 Il Mondo Nascosto, Via dalla pazza folla, Sette anime, La regola del sospetto, The Maid - La morte cammina tra i vivi, La guerra dei bottoni. Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV: Sotto copertura, ...

