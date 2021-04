Serie B, Marconi illude il Pisa ma il Pordenone non demorde: termina 2-2 il recupero della 30ª giornata (Di sabato 24 aprile 2021) Nel primo dei tre recuperi di Serie B, Pordenone e Pisa pareggiano 2-2 una sfida fondamentale sia per allontanare i playout (per i friulani) che per avvicinare i playoff (per i toscani). Pari utile più agli ospiti che ai padroni di casa, che ora hanno sette punti di vantaggio sul quartultimo posto, occupato dal Cosenza. Il Pisa trova il vantaggio per ben due volte con Marconi, al 3? e al45?, ma vengono ripresi per altrettante volte dai friulani, prima con Ciurria su rigore all’11’ e poi con Zammarini al 65?. Foto: twitter Pisa L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 24 aprile 2021) Nel primo dei tre recuperi diB,pareggiano 2-2 una sfida fondamentale sia per allontanare i playout (per i friulani) che per avvicinare i playoff (per i toscani). Pari utile più agli ospiti che ai padroni di casa, che ora hanno sette punti di vantaggio sul quartultimo posto, occupato dal Cosenza. Iltrova il vantaggio per ben due volte con, al 3? e al45?, ma vengono ripresi per altrettante volte dai friulani, prima con Ciurria su rigore all’11’ e poi con Zammarini al 65?. Foto: twitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

