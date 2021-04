Serie A VPL, su PS Corona Esports terza forza è la novità; su Xbox l’Ascoli conquista la vetta (Di sabato 24 aprile 2021) Serie A VPL, è tempo di recap. Questa settimana sono state giocate due giornate dei campionati VPL su PS e su Xbox e soprattutto in quest’ultimo abbiamo avuto qualche sorpresa, con un importante cambio in vetta. Ma andiamo con ordine (non Franco) e vi raccontiamo tredicesima e quattordicesima giornata disputate su PS e undicesima e dodicesima disputate su Xbox. Serie A VPL PS, Evolute Gaming non si ferma, Corona Esports si afferma come terza forza Continua a vincere Evolute Gaming: due vittorie per la capolista, con la sconfitta per 1-0 contro The Tiger di cui parlammo circa una settimana fa che non è stata confermata, con il risultato commutato in un ulteriore 3-0. I punti di vantaggio dei campioni in carica, quindi, sono 6 su ... Leggi su esports247 (Di sabato 24 aprile 2021)A VPL, è tempo di recap. Questa settimana sono state giocate due giornate dei campionati VPL su PS e sue soprattutto in quest’ultimo abbiamo avuto qualche sorpresa, con un importante cambio in. Ma andiamo con ordine (non Franco) e vi raccontiamo tredicesima e quattordicesima giornata disputate su PS e undicesima e dodicesima disputate suA VPL PS, Evolute Gaming non si ferma,si afferma comeContinua a vincere Evolute Gaming: due vittorie per la capolista, con la sconfitta per 1-0 contro The Tiger di cui parlammo circa una settimana fa che non è stata confermata, con il risultato commutato in un ulteriore 3-0. I punti di vantaggio dei campioni in carica, quindi, sono 6 su ...

