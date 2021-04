Serie A: sanzioni per Juve, Inter e Milan chieste da 11 club (la Fiorentina non ha firmato) (Di domenica 25 aprile 2021) Undici club di Serie A - Roma, Torino, Bologna, Genoa, Sampdoria, Sassuolo, Spezia, Benevento, Crotone, Parma e Cagliari - hanno chiesto al presidente della Lega, Paolo Dal Pino, la convocazione urgente di un'assemblea che prenda provvedimenti, quindi sanzioni, contro Juve, Inter e Milan per il gesto scissionista di fondare la Superlega. Ma la Fiorentina non ha firmato la lettera L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 25 aprile 2021) UndicidiA - Roma, Torino, Bologna, Genoa, Sampdoria, Sassuolo, Spezia, Benevento, Crotone, Parma e Cagliari - hanno chiesto al presidente della Lega, Paolo Dal Pino, la convocazione urgente di un'assemblea che prenda provvedimenti, quindi, controper il gesto scissionista di fondare la Superlega. Ma lanon hala lettera L'articolo proviene da Firenze Post.

