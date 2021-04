Serie A | Parma-Crotone | probabili formazioni | pronostico e diretta tv

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 24 aprile 2021)è lo scontro per la salvezza. Mancano poche giornate alla fine del campionato, e queste due squadre occupano rispettivamente penultima ed ultima posizione in classifica. Sono molto distanti dalla salvezza, ma una vittoria oggi potrebbe lasciar accesa una speranza per il finale di campionato, ed un sogno per i tifosi. Ilci crede Una stagione tutt’altro che esaltante quella del, che a poche giornate dalla fine si trova in 19a posizione ad 11 punti dalla salvezza, che sembra difficile ma non è impossibile. D’Aversa non avrà a disposizione uomini chiave come Kucka ancora ai box, anche se per questa gara potrà contare sul ritorno di Hernani. Brugman anche si ritaglia un posto da titolare dopo il gol con la Juventus, e davanti a loro Cornelius. Sono molti i punti di distacco, ma una vittoria ...