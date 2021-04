Serie A | le probabili formazioni degli anticipi del 32° turno

Leggi su zon

(Di sabato 24 aprile 2021) LaA torna subito in campo con il 32°: treprima della giornata domenicale e la chiusura con Torino-Napoli e Lazio-Milan di lunedì sera. LeA. – Il campionato riapre immediatamente i battenti dopo ilinfrasettimanale: la giornata numero 32 si apre con gli ormai canonici 3del sabato, a cui seguiranno 5 partite della domenica e ben due posticipi del lunedì (Torino-Napoli e Lazio-Milan). Genoa-Spezia Ilodierno dellaA si apre col botto visto che al “Ferraris” va in scena il derby ligure tra Ballardini e Italiano, entrambe appaiate a quota 33 in classifica. Una vittoria ...