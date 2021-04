Serie A: il calendario della 33^ giornata di campionato (Di sabato 24 aprile 2021) Oggi alle 15:00 inizia la 33^ giornata del campionato di Serie A 2020/2021: ecco a che ora e dove vedere le partite in TV e streaming. Inizia oggi alle 15:00 la 33^ giornata del campionato di calcio di Serie A, con l'anticipo Genoa-Spezia e si chiuderà lunedì sera alle 20:45 con il posticipo Lazio-Milan. A che ora e dove vedere le partite? Si potrà con l'abbonamento a SKY e DAZN, ma scopriamolo nel dettaglio. Dove vederle in TV Sabato 24 aprile Genoa-Spezia ore 15 (Sky Sport Serie A 202, Sky Sport 251) Telecronaca: Davide Polizzi, commento: Renato Zaccarelli Parma- Crotone ore 18 (Sky Sport Serie A 202, Sky Sport 2511) Telecronaca: Daniele Barone, commento: Giancarlo Marocchi Sassuolo-Sampdoria ore 20.45 (DAZN e DAZN1 209) Telecronaca: Stefano Borghi, … Leggi su movieplayer (Di sabato 24 aprile 2021) Oggi alle 15:00 inizia la 33^deldiA 2020/2021: ecco a che ora e dove vedere le partite in TV e streaming. Inizia oggi alle 15:00 la 33^deldi calcio diA, con l'anticipo Genoa-Spezia e si chiuderà lunedì sera alle 20:45 con il posticipo Lazio-Milan. A che ora e dove vedere le partite? Si potrà con l'abbonamento a SKY e DAZN, ma scopriamolo nel dettaglio. Dove vederle in TV Sabato 24 aprile Genoa-Spezia ore 15 (Sky SportA 202, Sky Sport 251) Telecronaca: Davide Polizzi, commento: Renato Zaccarelli Parma- Crotone ore 18 (Sky SportA 202, Sky Sport 2511) Telecronaca: Daniele Barone, commento: Giancarlo Marocchi Sassuolo-Sampdoria ore 20.45 (DAZN e DAZN1 209) Telecronaca: Stefano Borghi, …

