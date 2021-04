Sequenziamento Covid-19: Italia ultima Europa (Di sabato 24 aprile 2021) Che cosa succede in Europa sul Sequenziamento del virus. L’approfondimento di Maria Scopece Dal 26 aprile l’Italia tornerà gradualmente a una vita normale. In questo fase sarà fondamentale monitorare la diffusione delle varianti per non farsi trovare impreparati di fronte a quelle che potrebbero sfuggire alle difese del sistema immunitario e abbassare l’efficacia dei vaccini. A metà gennaio del 2020 un gruppo di ricercatori cinesi e australiani ha pubblicato per la prima volta l’intera sequenza di quel virus, allora sconosciuto, che stava provocando un esteso focolaio di casi di polmonite nella città di Wuhan. Il Sars-CoV-2, come tutti i virus, muta naturalmente molte volte con l’aumento del numero di contagi. Dall’inizio della pandemia, a dicembre erano già oltre 4000 le sole mutazioni che interessano la proteina spike del ... Leggi su cityroma (Di sabato 24 aprile 2021) Che cosa succede insuldel virus. L’approfondimento di Maria Scopece Dal 26 aprile l’tornerà gradualmente a una vita normale. In questo fase sarà fondamentale monitorare la diffusione delle varianti per non farsi trovare impreparati di fronte a quelle che potrebbero sfuggire alle difese del sistema immunitario e abbassare l’efficacia dei vaccini. A metà gennaio del 2020 un gruppo di ricercatori cinesi e australiani ha pubblicato per la prima volta l’intera sequenza di quel virus, allora sconosciuto, che stava provocando un esteso focolaio di casi di polmonite nella città di Wuhan. Il Sars-CoV-2, come tutti i virus, muta naturalmente molte volte con l’aumento del numero di contagi. Dall’inizio della pandemia, a dicembre erano già oltre 4000 le sole mutazioni che interessano la proteina spike del ...

