"Sempre cattiva, la sua parte peggiore". Elettra Lamborghini mai così feroce, demolita Valentina Persia: una scomoda verità (Di sabato 24 aprile 2021) Elettra Lamborghini si sbottona sull'Isola dei Famosi. L'opinionista del reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi ne ha per tutti, soprattutto per Valentina Persia. L'imitatrice non è nuova ad accese discussioni con Fariba Tehrani. A volte per la Lamborghini anche ingiustificate: “Valentina ha Sempre fame, è nervosa. Questa esperienza sta tirando fuori la sua parte peggiore. È polemica, a volte cattiva. Patisce molte situazioni, diciamo", ha ammesso senza mezzi termini a Oggi. Altro personaggio controverso dell'edizione 2021 è indubbiamente Gilles Rocca su cui l'opinionista si è detta altrettanto critica: "È un leader. Vedremo cosa combinerà, s'è riappacificato con tutti. Non voglio aggiungere niente sul suo conto. ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 24 aprile 2021)si sbottona sull'Isola dei Famosi. L'opinionista del reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi ne ha per tutti, soprattutto per. L'imitatrice non è nuova ad accese discussioni con Fariba Tehrani. A volte per laanche ingiustificate: “hafame, è nervosa. Questa esperienza sta tirando fuori la sua. È polemica, a volte. Patisce molte situazioni, diciamo", ha ammesso senza mezzi termini a Oggi. Altro personaggio controverso dell'edizione 2021 è indubbiamente Gilles Rocca su cui l'opinionista si è detta altrettanto critica: "È un leader. Vedremo cosa combinerà, s'è riappacificato con tutti. Non voglio aggiungere niente sul suo conto. ...

