Sei Nazioni donne: Italia quarta. La finale di consolazione all'Irlanda (Di sabato 24 aprile 2021) L'Italia si deve accontentare del quarto posto nel Sei Nazioni femminile di rugby. Nella finale di consolazione, disputata sul sintetico del Donnybrook 'Energia Park' di Dublino, perde 25 - 5 (mete 4 -... Leggi su gazzetta (Di sabato 24 aprile 2021) L'si deve accontentare del quarto posto nel Seifemminile di rugby. Nelladi, disputata sul sintetico del Donnybrook 'Energia Park' di Dublino, perde 25 - 5 (mete 4 -...

Advertising

Eurosport_IT : Grande ITALIA in terra scozzese! Le nostre ragazze vincono 41-20 nella terza giornata del Sei Nazioni femminile di… - sportface2016 : #Rugby #WomensSixNations, gli highlights di Irlanda-Italia (VIDEO) - Gazzetta_it : Azzurre giù dal podio: la finale per il terzo posto va all’Irlanda #rugby #SeiNazioni - _the_Escapist_ : @MartinoMarzili1 Eh, oggi finisce il sei nazioni femminile, ed è l'ultima giornata, non potevo non guardarla ?? - defalcomax : Sei Nazioni Irlanda Vs Italia 25-5, le azzurre chiudono al quarto posto -