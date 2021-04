"Se l'è vista brutta". Dramma-coronavirus, ciò che non sapevamo sul ricovero di Carlo Conti: una spaventosa testimonianza (Di sabato 24 aprile 2021) Bisogna riavvolgere il nastro di qualche mese, a quando Carlo Conti prese il coronavirus e battagliò con la malattia. Il popolare conduttore, che in quel momento era al timone di Tale e Quale Show (il programma in onda su Rai 1), fu costretto al ricovero in ospedale. Una battaglia, quella di Carlo Conti, poi vinta con grande coraggio. Ma non è stato semplice, affatto. Infatti, ora, a raccontare qualcosa in più circa quanto accaduto in quei giorni, ecco Roberto Alessi, che ne parla sulle pagine dell'ultimo numero di Novella 2000, il settimanale che dirige: "Avercene di uomini così", esordisce il direttore. Il quale poi aggiunge: "Se l'è vista brutta". Insomma, Carlo Conti ha rischiato più di quanto avessimo ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 24 aprile 2021) Bisogna riavvolgere il nastro di qualche mese, a quandoprese ile battagliò con la malattia. Il popolare conduttore, che in quel momento era al timone di Tale e Quale Show (il programma in onda su Rai 1), fu costretto alin ospedale. Una battaglia, quella di, poi vinta con grande coraggio. Ma non è stato semplice, affatto. Infatti, ora, a raccontare qualcosa in più circa quanto accaduto in quei giorni, ecco Roberto Alessi, che ne parla sulle pagine dell'ultimo numero di Novella 2000, il settimanale che dirige: "Avercene di uomini così", esordisce il direttore. Il quale poi aggiunge: "Se l'è". Insomma,ha rischiato più di quanto avessimo ...

Advertising

Toni_ct_1 : RT @Vanessa37939885: Siamo tutti così coraggiosi e menefreghisti da fare paura. Ma davvero non ci importa nulla dell'opinione altrui? Allor… - OrioliPaolo : @GrandePinguino @teoxandra @fauss77 Decisamente una toppa dell'ultimo minuto, vista la brutta figura rimediata Una… - giangio87 : @cb82909018 @La_Bianconera No perché devono entrare nomi, numeri e sponsor del retro maglia. Vuota sembra brutta ma… - bastet : Un articolo dice 'perché il mondo 'social' espone con una frequenza mai vista prima a memoria d'uomo a giudizi este… - dola2707 : Parpi purtroppo il sud Italia qui in Germania da alcuni viene vista così. Io vivo qui e quando dico: Calabria. Sai… -